Бензин в России за неделю подорожал в среднем на 25 копеек

Его стоимость достигла 65,45 рубля за 1 л

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 20 по 27 октября 2025 года выросли на 25 копеек - до 65,45 рубля за 1 л, дизель подорожал на 34 копейки, до 73,9 рубля за 1 л, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 24 копейки и составили 62,37 рубля за 1 л. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 25 копеек - до 67,46 рубля за 1 л, АИ-98 - на 41 копейку, до 87,26 рубля за 1 л.

За период с 21 по 27 октября 2025 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 69 субъектах Российской Федерации, более всего рост цен отмечен в республиках Алтай (+3%) и Тыва (+2,9%).

Снижение цен на бензин зафиксировано в девяти субъектах РФ, более всего - в Саратовской области (-0,9%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,5%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 58,79 до 65,99 рубля, марки АИ-95 - от 64,69 до 75,99 рубля, марки АИ-98 и выше - от 84,6 до 92,01 рубля за 1 л. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 59,7 до 70 рублей, марки АИ-95 - от 64,18 до 73,5 рубля, марки АИ-98 и выше - от 86,2 до 91,89 рубля за 1 л.