В России годовая инфляция на 27 октября составила 8,13%

За неделю темпы роста цен снизились до 0,26%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Годовая инфляция на 27 октября сложилась на уровне 8,13%. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития.

С 21 по 27 октября темпы роста цен снизились до 0,26%, в том числе на плодоовощную продукцию - до 1,08%, на продукты питания за исключением овощей и фруктов цены изменились на 0,18%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен замедлились до 0,09%, в секторе наблюдаемых услуг динамика цен составила 0,21%.