Годовой ВВП России в сентябре вырос на 0,9%

За девять месяцев рост показателя составил 1%, сообщили в МЭР

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Годовой ВВП РФ в сентябре вырос на 0,9% после 0,4% в августе, за девять месяцев рост составил 1%. Об этом говорится в обзоре о текущей ситуации в экономики РФ, подготовленном Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2025 года ВВП вырос на 0,9% после роста на 0,4% в августе. В III квартале 2025 года ВВП вырос на 0,6%. По итогам 9 месяцев 2025 года, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ составил 1%", - отмечается в обзоре.