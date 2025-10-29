Минэнерго ждет дальнейшей стабилизации топливного рынка России

Ведомство продолжает разрабатывать дополнительные меры для обеспечения достаточного предложения на рынке

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минэнерго России ждет дальнейшей стабилизации топливного рынка России за счет сезонных факторов и формирования запасов топлива, сообщили журналистам в министерстве.

"Минэнерго продолжает разрабатывать дополнительные меры для обеспечения достаточного предложения на рынке топлива. Также стабилизации ситуации будут способствовать сезонные факторы и дальнейшее формирование запасов", - говорится в сообщении министерства.

Минэнерго продолжает в ежедневном режиме осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов для бесперебойного обеспечения экономики и населения страны топливом.

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах 29 октября продолжила снижение и упала еще на 4,7%, до 65,108 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 снизилась на 4,85% и составила 73,196 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива за день упала на 5,02% - до 58,769 тыс. рублей за тонну, а межсезонного на 4,16% - до 58,484 тыс. рублей за тонну, зимнего - на 1,29%, до 75,998 тыс. рублей за тонну.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения при расчете топливного демпфера для бензина и дизельного топлива учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, заявляли в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).