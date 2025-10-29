ФАС и биржа продолжат работу по недопущению пиков на торгах топливом

Удешевлению поспособствовало то, что поставщики в ходе биржевых торгов стали активнее снижать цену

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ФАС России совместно с Петербургской биржей продолжат прорабатывать меры по недопущению пиковых значений при проведении торгов топливом, сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

Там отметили, что сейчас происходит значительное снижение биржевой стоимости топлива. С 24 по 29 октября цены на АИ-92 снизились на 11,2% (с 74,218 до 66,745 тыс. рублей за тонну), на АИ-95 - на 6,9% (с 79,124 тыс. до 74,014 тыс. рублей за тонну), на дизельное топливо - на 9,6% (с 64,461 тыс. до 58,84 тыс. рублей за тонну). Удешевлению в том числе поспособствовало то, что поставщики в ходе биржевых торгов стали активнее снижать цену. Ранее ФАС рекомендовала применять такой механизм.

"ФАС России совместно с Петербургской биржей продолжит анализировать торговое поведение участников рынка и прорабатывать дальнейшие меры по недопущению пиковых значений при проведении торгов топливом", - добавили в ведомстве.

ФАС России продолжает осуществлять контроль за ценообразованием в оптовом и розничном сегментах топливного рынка, отметили в службе.