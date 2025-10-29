"Почта России" ответила на опасения Набиуллиной о сокращении числа отделений

Клиенты имеют доступ ко всему спектру услуг, в том числе к банковским, рассказали в компании

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Почта России" обеспечивает социальную функцию по всей России, клиенты имеют доступ ко всему спектру услуг, в том числе к банковским. Об этом рассказали ТАСС в компании, отвечая на слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что при сокращении отделений "Почты России" до 2 млн человек могут потерять доступ к финансовым услугам.

"Почта" работает по всей России, около 38 тыс. отделений оказывают жителям услуги связи и выполняют социальную функцию. <...> Если в населенном пункте нет отделения почты, жителей обслуживают мобильные группы или ближайшие почтовые офисы. И в том, и в другом случае клиенты имеют доступ ко всему спектру услуг, в том числе и банковских", - отметили в компании.

В "Почте России" также добавили, что компания обеспечивает всех граждан важными сервисами, включая финансовые, а на удаленных и малонаселенных территориях часто выступает единственным их проводником.