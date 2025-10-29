"Друзья мира" по конфликту на Украине обеспокоены односторонними санкциями

Постоянный представитель Бразилии при ООН Сержио Франса Данезе заявил, что группа приветствуют переговоры вовлеченных сторон

Редакция сайта ТАСС

© Денис Акишев/ ТАСС

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Группа "Друзья мира", сформированная Китаем, Бразилией и государствами глобального Юга для урегулирования конфликта на Украине обеспокоена введением односторонних санкций в связи с украинским кризисом, в частности их эффектом на третьи страны. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.

"Мы обеспокоены негативным воздействием односторонних санкций, которые наносят урон другим сторонам, в частности, странам глобального Юга", - сказал он журналистам по итогам очередного заседания группы.

В свою очередь постоянный представитель Бразилии при ООН Сержио Франса Данезе заявил, что "Друзья мира" приветствуют переговоры вовлеченных сторон, в том числе переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Мы призываем все стороны использовать возможности и сохранять импульс по ведению переговоров", - добавил он.

22 октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон рассчитывает, что эти ограничения окажут давление на Москву в связи с конфликтом на Украине. Путин заявил, что новые американские санкции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Он также отметил, что такими действиями администрация США наносит ущерб двусторонним отношениям.

В сентябре 2024 года министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом объявил о создании КНР, Бразилией и другими странами глобального Юга платформы "Друзья мира". Ее цель - способствовать мирному разрешению украинского кризиса.