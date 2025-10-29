Дорожный фонд Кировской области увеличится на 1 млрд рублей в 2026 году

В Нововятском районе Кирова продолжится строительство тоннеля под Транссибом

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 29 октября. /ТАСС/. Объем дорожного фонда Кировской области вырастет в 2026 году на 1 млрд и составит 16 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Министр финансов региона Лариса Маковеева рассказала, что в 2026 году объем дорожного фонда региона составит 16 млрд рублей - с ростом на миллиард по сравнению с текущим годом. Средства будут направлены не только на ремонт автодорог, но и на ввод в эксплуатацию системы освещения на областных трассах, проходящих через населенные пункты, протяженностью порядка 140 км. Реализация этого проекта была начата в 2025 году. Свыше 8 млрд рублей из дорожного фонда будет направлено в муниципальные дорожные фонды, в том числе на реализацию проекта "Дорожный миллиард", инициированного губернатором Александром Соколовым", - говорится в сообщении.

Также в Нововятском районе Кирова продолжится строительство тоннеля под Транссибом, ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2027 год.