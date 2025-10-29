Москва стала лидером рейтинга регионов РФ по уровню развития экономики замкнутого цикла

Рейтинг составлен по 32 показателям, которые разделены по трем направлениям: управление ресурсами, воздействие на экосистемы, а также сервисная экономика и здоровая среда

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Москва заняла первое место в рейтинге российских регионов по уровню развития экономики замкнутого цикла. Данные представлены экспертно-аналитической платформой "Инфрагрин", сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.

Отмечается, что рейтинг составлен по 32 показателям, которые разделены по трем направлениям: управление ресурсами (эффективность обращения с отходами, водой и энергией); воздействие на экосистемы (снижение загрязнения и восстановление природных систем); сервисная экономика и здоровая среда (развитие общественного транспорта, альтернативной мобильности и услуг, продлевающих срок службы товаров). Москва заняла первое и второе место в двух из трех направлений "воздействие на экосистемы" и "сервисная экономика и здоровая среда" соответственно.

"Для Москвы как для одного из крупнейших мегаполисов мира переход к экономике замкнутого цикла - задача стратегической значимости, от решения которой зависят устойчивый рост и развитие города. В столице создана высокоэффективная модель экономики, которая предусматривает рациональное использование ресурсов. Мы стремимся продлевать срок службы городских активов, вовлекаем отходы во вторичный оборот, развиваем сервисные модели", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой.

Заммэра добавила, что в городе перерабатывается большая часть строительного мусора, жители активно пользуются цифровыми сервисами для сдачи ненужных вещей, а развитие сервисов аренды позволяет сокращать число личных автомобилей. "Результаты рейтинга "Инфрагрин" являются для нас важным индикатором и показывают, что город принимает верные решения в сфере повышения эффективности экономики", - подчеркнула Багреева.