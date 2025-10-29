Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи вырос до 2 523,35 пункта

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду вырос на 1,13% - до 2 523,35 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,57% - до 1 000,24 пункта.

Курс юаня вырос на 5 копеек, до 11,22 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня продолжал умеренное восстановление и в моменте превысил 2 530 пунктов. Поддержку акциям могло оказать сочетание дорожающей нефти и ослабления рубля. В геополитике без значимых новостей, что поддерживает высокую осторожность в настроениях", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции золотодобытчика "Полюс" (+4,3%), скорее всего, в связи с ростом цен на золото, уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Самое значительное снижение наблюдалось у акций "Башнефти" (-3,5%).

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 30 октября - 2 450-2 550 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 80-81 рубль, юаня - 11,3 рубля.

В Freedom Finance Global ожидают, что в четверг индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 450-2 550 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня - 78-80 рублей, 92-94 рубля и 11-11,5 рубля соответственно.