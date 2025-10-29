Глава КЧР поручил до 2028 года обустроить 100% контейнерных площадок региона

В Зеленчукском районе планируется строительство крупного мусороперерабатывающего комплекса, сообщил Рашид Темрезов

ЧЕРКЕССК, 29 октября./ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов поручил региональному правительству и администрациям муниципалитетов республики обустроить до 2028 года 100% площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

"Прошу правительство совместно с мэрией Черкесска и главами всех муниципальных образований чтобы мы к концу 2027 года закрыли эту проблему [обустройство площадок] полностью на 100%. Считаю эту задачу решаемой", - сказал Темрезов в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о мерах по улучшению сбора и утилизации ТКО.

Глава КЧР отметил, что по этому направлению в республике проводится большая работа. В частности, в Зеленчукском районе планируется строительство крупного мусороперерабатывающего комплекса.

Ранее сообщалось о планах республики к 2030 году выйти на стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов и сократить объем их захоронения до 49% за счет строительства новых мусоросортировочных комплексов и увеличения мощности одного из двух действующих в республике объектов этого типа.