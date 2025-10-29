Глава ФРС указал на связь пошлин и роста цен в США

Джером Пауэлл отметил, что подорожание некоторых товаров влечет за собой увеличение общей инфляции

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины привели к повышению цен на некоторые товары, однако в базовом сценарии инфляционный эффект будет краткосрочным. Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) Джером Пауэлл.

"Повышение пошлин приводит к росту цен на некоторые категории товаров, что влечет за собой рост общей инфляции. Разумный базовый сценарий предполагает, что влияние на инфляцию будет относительно кратковременным и выразится в однократном изменении уровня цен", - сказал он.

"Однако также возможно, что инфляционные эффекты будут более устойчивыми, и это является риском, который необходимо оценивать и контролировать", - добавил глава регулятора.

Ранее ФРС США по итогам заседания второй раз подряд снизила базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 3,75-4%.