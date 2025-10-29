Рынок акций США перешел к снижению после заявлений председателя ФРС

К 21:40 мск промышленный индекс Dow Jones опустился до 47 515,46 пункта

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Основные индексы рынка акций США перешли к снижению в ходе основной торговой сессии на заявлениях председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Фьючерс на золото и курс биткойна также отреагировали снижением, индекс доллара США - ростом.

По данным торгов на 20:50 мск, промышленный индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - демонстрировал рост на 0,28%, до отметки в 45 720,66 пункта. Индекс S&P, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, рос на 0,21% и составлял 6 905,26 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq в свою очередь поднимался на 0,4% и достигал отметки 26 116,12 пункта.

В это же время индекс доллара США на ICE слабо рос на 0,04%, поднимаясь до 98,773 пункта, фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) рос на 0,66%, до $4 009,4 за тройскую унцию. Курс биткойна на Binance снижался и находился на уровне $111,862 тыс.

К 21:40 мск, после заявлений председателя совета управляющих регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции, промышленный индекс Dow Jones перешел к снижению на 0,4%, опускаясь до отметки в 47 515,46 пункта. Индекс S&P терял 0,5% и составлял 6 856,16 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq в свою очередь терял 0,33% и достигал отметки в 25 925,28 пункта.

В это же время индекс доллара США ускорил рост до 0,57%, поднимаясь до 99,296 пункта, фьючерс на золото перешел к снижению на 0,59%, до $3 959,7 за тройскую унцию. Курс биткойна на Binance ускорил снижение и находился на уровне $109,2 тыс. (-4,82%).

ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания второй раз подряд снизила базовую ставку, на этот раз до уровня 3,75 - 4%. Позже Пауэлл заявил, что введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины привели к повышению цен на некоторые товары, однако в базовом сценарии инфляционный эффект будет краткосрочным. Он также добавил, что нынешняя частичная приостановка работы правительства США ввиду отсутствия бюджетного финансирования негативно отражается на американской экономике.