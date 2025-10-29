Казахстан считает США одним из ключевых партнеров по модернизации экономики

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области энергетической безопасности

АСТАНА, 29 октября. /ТАСС/. Казахстан видит в США одного из ключевых партнеров в реализации намеченных реформ и модернизации экономики республики. Об этом заявил глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев на встрече в Астане с американской делегацией, в которую вошли спецпредставитель президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

"Кошербаев отметил, что Астана рассматривает Вашингтон как одного из ключевых партнеров в реализации реформ и модернизации экономики. Он подчеркнул готовность к совместной работе над инициативами, направленными на устойчивый экономический рост, а также значимость Казахстана в обеспечении глобальной энергетической безопасности, стабильности цепочек поставок и устойчивого развития всего обширного Центральноазиатского региона", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства по итогам встречи.

По данным МИД, на переговорах также обсудили "перспективы сотрудничества в области энергетической безопасности и добычи критически важных минералов" и "подтвердили готовность к дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства, ориентированного на обеспечение стабильности, безопасности и процветания региона".

Гор и Ландау прибыли в Казахстан 28 октября, до этого они посетили Ташкент. Визит делегации проходит перед предстоящим 6 ноября саммитом стран Центральной Азии и США в Вашингтоне, который организован по инициативе американского президента Дональда Трампа. По сведениям МИД Казахстана, на встрече с делегацией также обсуждалось участие казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в этом саммите.

В Астане Гор и Ландау также провели переговоры с Токаевым, премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым и членами правительства республики.