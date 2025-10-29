Кабмин обсудит надзор за местными властями и льготное кредитование

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании сегодня планирует обсудить вопросы усовершенствования надзора за органами местного самоуправления, социальной поддержки на территории Донбасса и Новороссии, а также выделение субсидий для льготного кредитования.

Как сообщила пресс-служба кабмина, в сфере госуправления министры рассмотрят законопроект, направленный на улучшение контрольно-надзорной деятельности за органами и должностными лицами местных органов власти.

В социальном блоке внимание уделят Донбассу и Новороссии. Так, планируется обсудить поправки, обеспечивающие дополнительную социальную поддержку участникам специальной военной операции, а также реализацию мероприятий по развитию физкультуры и спорта в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях после 1 января 2026 года.

В экономической сфере обсудят выделение бюджетных ассигнований Минстрою и Минсельхозу России. Средства будут предназначены для предоставления субсидий кредитным организациям и госкорпорации "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам. В частности, поддержка будет оказана предпринимателям Крыма и Севастополя, а также сельскохозяйственным товаропроизводителям.

Кроме того, в повестку включены вопросы, касающиеся здравоохранения, промышленной политики и регулирования трудовых отношений на опасных производственных объектах.