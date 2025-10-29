Госдума рассмотрит основные направления единой ДКП до 2028 года

На пленарном заседании ГД с докладом выступит глава Банка России Эльвира Набиуллина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит основные направления единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026-2028 годы. С докладом выступит глава Банка России Эльвира Набиуллина. В совместном заключении трех профильных комитетов Госдумы - комитета по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике - содержится рекомендация Госдуме принять к сведению документ, разработанный ЦБ.

Комитеты отмечают, что в соответствии с заключением комитетов на прошлогодний документ Банк России провел более глубокий анализ проводившейся ДКП и факторов, повлиявших на эти результаты. Отклонение по темпам инфляции, которое привело к пересмотру прогноза на 2025 год с 4-4,5% до 6,5-7%, объясняется недооценкой Банком России инфляционных последствий высокого спроса в 2024 году.

"Комитеты согласны, что низкая устойчивая инфляция является важнейшим условием для сбалансированного роста экономики страны, и проводимая Банком России в непростых условиях ДКП позволяет планомерно двигаться к цели по инфляции в 4%. Вместе с тем комитеты обращают внимание на то, что политика таргетирования инфляции должна согласовываться с национальными целями развития страны, установленными президентом РФ, в том числе по достижению технологического лидерства и опережающих темпов роста ВВП", - говорится в тексте заключения.

Комитеты считают полезным представить анализ и разбор ситуации, при которой в случае сохраняющегося "перегрева" спроса Центральный банк РФ снижает ставку до уровней ниже инфляции и инфляционных ожиданий. "Данный анализ должен продемонстрировать последствия подобного шага как для инфляции, так и для экономики в целом", - отмечается в заключении комитетов.

Представленный Банком России документ подготовлен на высоком профессиональном уровне и заслуживает в целом положительной оценки, делают вывод депутаты комитетов.

"Комитеты призывают Банк России продолжить постоянную работу по повышению эффективности реализации ДКП, включая заблаговременное принятие совместно с правительством РФ коррекционных мер в случае появления событий, свидетельствующих о реализации серьезных проинфляционных рисков. Раннее предупреждение угроз, постоянная координация деятельности и совместное принятие решений всеми ответственными органами управления способны обеспечить надежную защиту и устойчивость рубля", - указывается в документе.