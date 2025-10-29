Вступил в силу закон о повышении лимита страховки по долгосрочным вкладам

Речь идет о рублевых вкладах, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. С сегодняшнего дня вступил в силу закон, который увеличивает лимит страхового возмещения по безотзывным вкладам сроком свыше трех лет с 1,4 млн до 2,8 млн рублей.

Как заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, такое решение повышает надежность финансового инструмента, обеспечивающего сохранность сбережений и прибыль от выгодной процентной ставки.

Безотзывный вклад - это тип вклада, подтвержденный выданным банком сертификатом, при котором вкладчик не может снять деньги до окончания срока.