СП рекомендовала Минтрансу найти деньги на ремонт дорог, поврежденных из-за М-12

Также госзаказчикам дорожных работ необходимо вернуть в федеральный бюджет почти 4 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ рекомендовала Минтрансу, государственной компании "Автодор" и правительству Нижегородской области определить источник финансирования в размере 12,8 млрд рублей для восстановления 600 км дорог региона, поврежденных в ходе строительства трассы М-12. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ "Проверка использования бюджетных средств, направленных на повышение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в 2021-2024 годах".

Также госзаказчикам дорожных работ необходимо вернуть в федеральный бюджет почти 4 млрд рублей, которые были израсходованы с нарушениями, в том числе по завышенной стоимости. Счетная палата отметила, что стоимость госконтрактов должна быть снижена на эту сумму.

Кроме того, Счетная палата предложила направить информационные письма Минтрансу РФ и Росавтодору с требованием до 30 января 2026 года решить вопросы финансирования: определить источник средств на восстановление дорог Нижегородской области, поврежденных при строительстве М-12, и оптимизировать расходы на приведение федеральных и региональных автодорог в нормативное состояние.