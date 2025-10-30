ЦТАК: глава Минприроды России прибыл в Пхеньян

В аэропорту Александра Козлова встречал министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Делегация РФ во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым прибыла в Пхеньян. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Указывается, что делегация прибыла 29 октября. Козлов является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с российской стороны. В аэропорту его встречал министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, который является сопредседателем с корейской стороны.

В последние годы обмены и сотрудничество между РФ и КНДР заметно активизировались. В июне 2024 года было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.