Бизнесмен Рыськов добился ареста участка Моргенштерна, но проиграл все суды

В отклоненных судами требованиях предпринимателя речь идет о двух территориях в Московской области, Истринском районе, сельском поселении Костровское, вблизи деревни Леоново, дом 210 и "расположенных в их пределах объектах недвижимости"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Саратовский бизнесмен Греб Рыськов добился обеспечительных мер на земельный участок у реки Малая Истра в Подмосковье, который находится в пользовании рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), но проиграл ему иск во всех судебных инстанциях. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Исковые требования Рыськова Анатолия Валерьевича к Моргенштерну Алишеру Тагировичу, Быстрякову Алексею Викторовичу, третьим лицам: администрация г. о. Истра Московской области, публичное акционерное общество "ВТБ" - о возложении обязанности снести (демонтировать) строения (сооружения), обеспечить свободный доступ к береговой полосе водного объекта оставить без удовлетворения. Отменить меры по обеспечению иска, принятые на основании определения судьи Истринского городского суда Московской области в виде запрета управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области совершать действия, связанные с регистрацией, прекращением", - говорится в материалах дела.

В отклоненных судами исковых требованиях предпринимателя речь идет о двух земельных участках в Московской области, Истринском районе, сельском поселении Костровское, вблизи деревни Леоново, дом 210 и "расположенных в их пределах объектах недвижимости".

Ранее издание "Известия" со ссылкой на самого Рыськова сообщило о том, что саратовский предприниматель направил в министерство экологии и природопользования Московской области заявление, касающееся участка реки Малая Истра, находящегося в пользовании иноагента Моргенштерна. Поводом для его обращения стал видеоролик, в котором рэпер демонстрирует баню на берегу реки. Заявитель настаивает, что береговые полосы являются национальным достоянием и должны быть доступны для всех граждан. Моргенштерну "в срочном порядке" нужно перенести баню за пределы береговой полосы, объяснял изданию Рыськов.

В свою очередь адвокат рэпера Сергей Жорин подтвердил ТАСС информацию о том, что Рыськову удалось наложить обеспечительные меры на земельный участок Моргенштерна, "но тот в итоге проиграл вплоть до апелляции". "Спустя какое-то время он снова обратился с аналогичными требованиями, но уже в Минюст РФ", - подчеркнул адвокат.