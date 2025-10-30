Эксперт Патраков: РФ могла бы перенять опыт Норвегии в сфере БПЛА в Арктике

Дроны можно использовать в доставке грузов, подчеркнул основатель сервиса безопасности полетов RunAvia.ru

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Норвегия могла бы стать примером для России по внедрению беспилотных авиационных систем в Арктике, где их можно использовать в сфере доставки грузов. Таким мнением поделился с ТАСС авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов RunAvia.ru для беспилотных и легких воздушных судов Андрей Патраков.

Президент России Владимир Путин в сентябре принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, где призвал активно применять беспилотные технологии на Дальнем Востоке. Позднее стало известно, что правительство РФ рассмотрит возможность создания единого экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации морских и авиационных беспилотных систем на территории Арктики.

"В Арктике Норвегией как минимум последние 10 лет уже используются беспилотные авиационные системы для доставки грузов на удаленные объекты энергетики и территории. Введение временного экспериментального правового режима для беспилотных систем в Арктике позволит начать хотя бы опытную эксплуатацию и получить необходимые данные для решения проблем надежности и оценки фактической стоимости их применения", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, административные барьеры и затягивание разработки нормативной базы для развития отрасли беспилотных систем не позволяют легально применять их, особенно в авиации.

Экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций в РФ - это специальное регулирование, которое применяется к участникам режима в течение определенного периода времени по направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых и технологических инноваций.