Евростат: цена газа для домохозяйств ЕС снизилась на 8%

Самые высокие цены в первой половине 2025 года наблюдались в Швеции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Средняя цена газа для бытовых потребителей в ЕС в первой половине 2025 года снизилась на 8% после рекордных значений конца 2024 года, сообщает Евростат.

"В первой половине 2024 года цена продолжила снижаться, опустившись до 0,1104 евро за кВт-ч, прежде чем достичь 0,1244 евро за кВт-ч во второй половине 2024 года, что стало самым высоким уровнем, зафиксированным с начала сбора этих данных. В первой половине 2025 года цены снизились до 0,1143 евро за кВт-ч, что способствовало возобновлению обычной зигзагообразной динамики, наблюдавшейся в докризисный период", - сказано в сообщении статистического ведомства. Доля налогов в цене газа увеличилась до 31,1%, что указывает на сокращение мер по субсидированию, принятых европейскими странами в 2022 году для облегчения бремени высоких цен на энергоносители.

Самые высокие цены для домохозяйств в первой половине 2025 года наблюдались в Швеции (0,2128 евро за кВт-ч), в Нидерландах (0,1617 евро) и Дании (0,1306 евро). Самыми низкими они были в Венгрии (0,0307 евро), Хорватии (0,0461 евро) и Румынии (0,0559 евро). Таким образом, цена на газ для бытовых потребителей в Швеции в 6 раз превышала цену, установленную в Венгрии, и на 86% - среднюю цену по ЕС.

В рассматриваемый период цены выросли в 13 из 23 стран ЕС, по которым имеются данные, в 2 странах ЕС были относительно стабильными, а в 8 снизились. Наибольший рост наблюдался в Эстонии (на 23,9%), Болгарии (на 23,6%) и Швеции (на 20,94%).

Для промышленных предприятий и прочих потребителей цена газа с учетом налогов составила 0,0661 за кВт-ч, немного увеличившись по сравнению со второй половиной прошлого года. Самыми высокими они оказались в Швеции, Финляндии и Нидерландах.

Ранее ТАСС на основе данных лондонской биржи ICE о фьючерсах подсчитал, что средняя цена газа в Европе по итогам I полугодия выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до около $464 за 1 тыс. кубометров. Росту стоимости способствовали возросший отбор в отопительный сезон, необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме и геополитические риски.