В РФ более чем на 20% могут вырасти цены на готовое жилье в крупных городах

Это произойдет, если ключевая ставка в 2026 году будет снижена до 16-15%, заявила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Цены на вторичное жилье в городах-миллионниках России могут вырасти более чем на 18-20% в 2026 году. Таким мнением поделилась с ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.

"При условии, что ключевая ставка в 2026 году будет снижена до 16-15%, спрос на вторичном рынке заметно активизируется, что приведет к росту цен более чем на 18-20% в год", - рассказала Чегодаева.

По ее словам, на рост цен также влияет несколько других факторов. Во-первых, это будет связано с удорожанием новостроек на фоне сокращения объемов в реализации и замедления выхода новых проектов, что приведет к росту цен и быстрому вымыванию доступных вариантов. В результате часть спроса будет перетекать на вторичный рынок. В тех локациях, в которых сохраняется большая разница между "первичкой" и "вторичкой" в районе 25-30% (в пользу новостроек), спрос перейдет на вторичный рынок даже на фоне высоких ипотечных ставок. Еще один фактор - это дефицит доступных предложений, которые будут появляться на вторичном рынке от инвесторов, что при росте спроса также приведет к увеличению цен.