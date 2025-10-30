МИД: РФ предлагает партнерам в АТР сотрудничество через транспортные коридоры

Россия предлагает широкие возможности на базе Северного морского пути, наземных грузоперевозочных маршрутов "Север - Юг", "Восток - Запад", добавил замглавы министерства Александр Панкин

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 30 октября. /ТАСС/. Россия предлагает партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) широкие возможности в наведении "транспортных мостов" в экономике через Северный морской путь, коридоры "Север - Юг" и "Восток - Запад". Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Панкин в преддверии саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу.

Замглавы МИД напомнил, что российскую делегацию на саммите АТЭС возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук. "Он неоднократно подчеркивал необходимость наведения мостов в экономике, что является базовым условием для роста и процветания АТР. Мощный импульс усилиям на этом направлении придает реализация инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о создании Большого Евразийского партнерства посредством гармонизации регуляторных требований, выстраивания сети соглашений о свободной торговле и транспортно-логистических маршрутов", - отметил Панкин.

"В этом плане наша страна уже предлагает широкие возможности на базе Северного морского пути, наземных грузоперевозочных маршрутов "Север - Юг", "Восток - Запад", - добавил дипломат.