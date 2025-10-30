Эксперт Евтушенко счел утопией проект создания метро в Ростове-на-Дону

Декан факультета промышленного и гражданского строительства Донского государственного технического университета отметил, что метро в городе нецелесообразно из-за плотной застройки и грунтовых условий

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Строительство метро в Ростове-на-Дону не целесообразно в том числе и по советской системе, предложенной в Госдуме, из-за плотной городской застройки и грунтовых условий. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил декан факультета промышленного и гражданского строительства Донского государственного технического университета Александр Евтушенко, который ранее принимал участие в составе экспертной группы проекта ростовского метро.

Ранее зампредседателя Комитета ГД по строительству и ЖКХ (фракция "Справедливая Россия") Александр Аксененко предложил возобновить советскую программу строительства метро в городах, население которых превышает 1 млн человек, направив соответствующее письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"В далеком 2013 году принимал участие в составе экспертной группы в проверке проекта метрополитена в Ростове-на-Дону. Тогда предполагались отводы земельных участков для организации станций метро, они располагались по Стачкам (один из крупнейших проспектов с интенсивным движением в Ростове-на-Дону - прим. ТАСС) и затрагивали в том числе места, где находились многоквартирные жилые здания. То есть большое количество зданий приходилось бы расселять или искать другие альтернативные решения. Поэтому на сегодняшний день и на тот момент, когда этот проект был, он уже был экономически нецелесообразным, идея ростовского метрополитена утопична. Проект безумного дорогой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще в 2013 году первые ветки метро должны были связать Западный жилой массив с центром Ростова-на-Дону. Но помимо экономической нецелесообразности, и тогда, и в настоящее время, существуют еще геологические сложности со строительством метро в городе.

"Из технических проблем строительства метро, кроме экономических, для Ростова-на-Дону это наличие водонасыщенных и просадочных грунтов. Горожане периодически могут наблюдать имеющие место быть провалы асфальта, вызванные различными водонаполненными линзами, техногенными и другими факторами", - добавил декан строительного факультета.

Приемлемой альтернативой, по словам эксперта, является проект ростовского трамвая, который в настоящее время дорабатывается специалистами по поручению губернатора Юрия Слюсаря.

Применение советской программы

На момент формирования советской программы строительства метро, по словам собеседника агентства, в Ростове-на-Дону не было такой плотной городской застройки и можно было выделять места под обустройство станций метро.

"Если посмотреть на карту сейчас, особенно в створе центральных улиц, практически нет свободных площадей, которые можно отдать под общественные пространства перед станциями метро", - уточнил он.

Метро в Ростове-на-Дону, городе с населением более 1,1 млн человек, планировалось строить еще с 1970-х годов, однако сначала не хватило средств, потом планы были отложены в связи с распадом СССР. Во второй раз к проекту планировали вернуться после 2010 года. В администрации Ростова-на-Дону было создано управление метро, проведены предпроектные работы на разработку первой линии из девяти станций, связывающих Западный жилой массив с центром города. Стоимость проекта на тот момент оценивалась почти в 77 млрд рублей. Однако управление было ликвидировано в 2023 году.

К созданию проекта вернулись в 2013 году, для проведения экспертизы проекта привлекли Ростовский государственный строительный университет. В 2020 году сообщалось, что власти Ростовской области были намерены приступить к строительству легкого метро в первом полугодии 2023 года.