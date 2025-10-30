Трамп снизил до 10% некоторые пошлины на импорт из КНР

Речь идет об ограничениях, введенных из-за контрабанды фентанила, отметил президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что снизил с 20% до 10% пошлины на импорт товаров из Китая, введенные из-за контрабанды фентанила.

"Я ввел 20-процентные пошлины в отношении Китая из-за фентанила. Это очень большие пошлины, но, исходя из сегодняшних заявлений [Си Цзиньпина], я снизил их на 10%", - сказал американский лидер журналистам пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

Президент США уточнил, что "тарифы составляли 57%, а теперь равны 47%". "Мне кажется, они принимают очень активные меры в связи с проблемой фентанила", - отметил он.

Трамп добавил, что на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином также обсуждался вопрос микросхем. "Мы обсудили чипы. Теперь они будут вести переговоры с Nvidia и другими о чипах", - заявил он.