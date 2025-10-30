ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп уверен, что США скоро подпишут торговую сделку с Китаем

Осталось не так много серьезных камней преткновения, отметил американский лидер
ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил уверенность в том, что Вашингтон и Пекин скоро достигнут торговой договоренности.

Трампа спросили, как скоро, по его мнению, может быть подписана торговая сделка с Китаем. "Думаю, довольно скоро. Осталось не так много серьезных камней преткновения", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета. 

