Трамп уверен, что США скоро подпишут торговую сделку с Китаем
Редакция сайта ТАСС
04:44
обновлено 05:09
ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил уверенность в том, что Вашингтон и Пекин скоро достигнут торговой договоренности.
Трампа спросили, как скоро, по его мнению, может быть подписана торговая сделка с Китаем. "Думаю, довольно скоро. Осталось не так много серьезных камней преткновения", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета.