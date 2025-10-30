Швейцария присоединилась к дополнительным мерам 18-го пакета санкций против РФ

Основное внимание уделяется мерам в сферах торговли товарами, финансов и энергетики

ЖЕНЕВА, 30 октября. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение присоединиться к дополнительным мерам 18-го пакета санкций ЕС против России и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

"Федеральный совет решил, что Швейцария примет дополнительные меры из 18-го пакета санкций ЕС против России, а также дополнительные меры ЕС против Белоруссии. Основное внимание уделяется мерам в сферах торговли товарами, финансов и энергетики. Они вступят в силу 30 октября", - говорится в сообщении.

Швейцарское правительство решило ужесточить экспортные ограничения на товары, которые "могут укрепить российскую промышленность". Они распространяются на дополнительные товары, включая химические компоненты для топлива, а также некоторые металлы и пластик.

Также правительство Швейцарии перевело существующий запрет на предоставление специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями с 23 российскими банками в полный запрет на транзакции, добавило еще 22 банка в список организаций, подпадающих под этот запрет. "Запрет на инвестирование в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), действующий с 4 марта 2022 года, был расширен до полного запрета на все транзакции с РФПИ, его субфондами и компаниями", - также отмечается в релизе. Однако на данный момент Швейцария не вводит эти меры в отношении двух китайских региональных банков, подпадающих под запрет ЕС на транзакции.

"Федеральный совет также принял решение о запрете импорта нефтепродуктов, полученных из российской нефти, в третьи страны, за исключением Канады, Норвегии, Великобритании и США", - говорится в сообщении. Швейцария также вводит запрет на транзакции, касающиеся газопроводов "Северный поток", "фактически блокируя завершение строительства, техническое обслуживание, эксплуатацию и любое будущее использование этих трубопроводов".