В Крыму вошли в график поезда, задержанные из-за ДТП с фурой

Новых задержек нет

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Поезда, следующие из Крыма и задержавшиеся 29 октября из-за падения фуры на железнодорожные пути, вошли в график, новых сбоев в расписании нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора-перевозчика "Гранд сервис экспресс".

Ранее в компании сообщали, что два поезда были задержаны менее, чем на час.

"Задержавшиеся из-за инцидента в Симферополе в среду поезда вошли в график сегодня ранним утром. Новых задержек нет", - сказала представитель перевозчика.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Крым сообщили, что с моста в районе железнодорожного вокзала Симферополя на пути упала фура. Пути были обесточены. В результате инцидента пострадал водитель грузовика.