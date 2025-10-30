Нарышкин назвал первостепенной задачей социально-экономическое развитие Донбасса

В предыдущие десятилетия эти населенные пункты фактически не развивались, а потом пострадали от агрессии киевского режима, отметил директор СВР

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Социально-экономическое развитие Донбасса и Приазовья является первостепенной задачей. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Ряд исторически российских малых городов, сформировавшихся как шахтерские поселения при освоении Россией Донбасса, не так давно возвратились в родную гавань и, безусловно, заслуживают к себе особого внимания. В предыдущие десятилетия эти населенные пункты фактически не развивались. Инфраструктура там и так находилась в упадке, а в последние годы - серьезно пострадала от агрессии со стороны киевского режима", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного сохранению историко-культурного наследия малых городов России.

Нарышкин отметил, что в рамках масштабной государственной программы по социально-экономическому развитию Донбасса и Приазовья постепенно восстанавливаются жилые дома, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. "Решение этих задач, разумеется, первостепенно, - подчеркнул он. - Но при этом также важно, чтобы возрождаемые города сохраняли свою историко-культурную идентичность, свою специфику".