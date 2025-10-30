Выработка электроэнергии "Интер РАО" за январь - сентябрь снизилась на 1,9%

Выработка электроэнергии в российской генерации выросла на 1,1%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Объем выработки электроэнергии "Интер РАО" за январь - сентябрь 2025 года составил 95,3 млрд кВт⋅ч, что на 1,9% ниже, чем годом ранее, следует из отчета компании.

Установленная мощность сохранилась на уровне 31,2 млрд кВт⋅ч, установленная тепловая мощность - на уровне 25 млрд кВт⋅ч. Отпуск тепловой энергии снизился на 6,1% - до 26,4 млн Гкал.

Выработка электроэнергии в российской генерации выросла на 1,1% - до 94 млрд кВт⋅ч.

В компании отметили, что на динамику показателей повлияли привлекательная конъюнктура на рынке на сутки вперед в первой ценовой зоне и более высокая температура воздуха в отопительном периоде, которая привела к снижению выработки тепловой энергии. Кроме того, на изменение производственных результатов оказало влияние увеличение цен на газ и энергетический уголь, подчеркнули в "Интер РАО".

Выработка электроэнергии на зарубежных активах компании за январь - сентябрь упала на 69,1% - до 1,274 млрд кВт⋅ч. Среди основных факторов - снижение выработки электроэнергии Молдавской ГРЭС в связи с сокращением экспорта в Молдавию, а также рост числа новых технологических присоединений к электросети.

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении