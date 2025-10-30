В МВФ назвали рисками для Центральной Азии решения ОПЕК+ о росте добычи

Директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Джихад Азур при этом отметил, что улучшение отношений между Арменией и Азербайджаном даст возможность для более тесной интеграции

АЛМА-АТА, 30 октября. /ТАСС/. Основными рисками для экономик стран Центральной Азии являются торговые меры, которые применяются странами мира в отношении друг друга, рост инфляции, а также волатильность на нефтяном рынке после решений ОПЕК+ по повышению уровня добычи. Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур.

"Мы все еще переживаем момент, когда неопределенность чрезвычайно высока, и у нас есть список рисков, которые все еще могут вызвать сокращение [экономики]. Что это за риски? Первый из них - это последствия второго раунда торговых мер, которые могут оказать негативное влияние на перспективы региона. Другим типом риска является риск роста инфляции", - сказал он на конференции МВФ, которая проходит в Алма-Ате с участием представителей руководства Национального банка Казахстана, а также экспертов из Киргизии и Узбекистана.

Третьим уровнем риска, по его словам, является высокая волатильность на нефтяном рынке, "особенно в связи с тем, что ОПЕК+ ускорила сворачивание мер по сокращению добычи". При этом он отметил и позитивные аспекты для рынков региона, в частности их интеграцию. "Улучшение отношений между Арменией и Азербайджаном - это возможность для более тесной интеграции и рынка, который может расти благодаря дополнительному сотрудничеству", - сказал он.

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов во вступительном слове отметил, что Казахстан ощущает на своей экономике высокую инфляцию (сейчас она составляет 12,9% в годовом выражении при цели регулятора 5% в год), в связи с чем на последнем заседании было решено повысить ключевую ставку с 16,5% до 18%. Сулейменов призывал к экономической интеграции в регионе, которая может сделать его менее зависимым от глобальных тенденций.

Из стран Центральной Азии в ОПЕК+ состоит только Казахстан. С начала 2024 года восемь ведущих стран ОПЕК+ добровольно сокращали добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с. С апреля 2025 года Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт начали постепенно возвращать нефть на мировой рынок.