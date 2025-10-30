Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев снизилась на 41,3%

Она составила 14,5 млрд рублей

МОСКВА, 30 октября./ТАСС/. Чистая прибыль "Интер РАО" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - сентября составила 14,5 млрд руб., что на 41,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 22,6% и составила 42,8 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 19,8%, до 7,6 млрд руб. Убыток от продаж за девять месяцев составил 3,8 млрд руб. против 4,1 млрд руб. годом ранее.

Объем выручки от экспорта электроэнергии за девять месяцев составил 27,2 млрд руб. (+26,1%). Увеличение показателя обусловлено ростом стоимости по коммерческим поставкам, осуществляемым в дружественные страны, подчеркнули в "Интер РАО".

В компании отметили, что снижение чистой прибыли связано с тем, что сальдо прочих доходов/расходов по итогам отчетного периода составило 6,5 млрд руб. против 15,3 млрд руб. за аналогичный период 2024 года. "Преимущественное влияние оказало изменение структуры временно свободных денежных средств, доступных к размещению в доходные финансовые инструменты, а именно увеличение доли денежных средств дочерних обществ в материальном пуле группы", - говорится в сообщении.

О компании

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.