Российский рынок акций растет в начале торгов

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 533,8

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня также растет.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС поднимались на 0,34% - до 2 532,05 пункта и 1 003,69 пункта соответственно. Курс юаня прибавлял 4,7 коп. - до 11,267 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 533,8 (+0,41%), индекс РТС составлял 1 004,39 пункта (+0,41%). В это же время курс юаня замедлил рост и составлял 11,265 руб. (+4,5 коп.).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,22% и находился на отметке 2 517,83 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.