Россия за девять месяцев 2025 года снизила экспорт электроэнергии на 0,2%

Большая часть поставок пришлась на Казахстан и Монголию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Интер РАО" (единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) по итогам января - сентября2025 года снизил экспорт электроэнергии на 0,2%, до 5,53 млрд кВт⋅ч. Большая часть поставок пришлась на Казахстан и Монголию, сообщила компания.

При этом импорт электроэнергии вырос на 7,2%, до 1,72 млрд кВт⋅ч. Рост импорта произошел преимущественно за счет перетоков из Казахстана, отметили в "Интер РАО".

"Большая часть экспортных поставок за 9 месяцев 2025 года пришлась на долю Казахстана и Монголии. Рост импорта произошел преимущественно за счет перетоков из Казахстана", - говорится в сообщении.

О компании

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.