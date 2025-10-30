Си Цзиньпин: переговоры с США должны дать опору мировой экономике

Команды обеих стран должны поддерживать и реализовывать консенсус, подчеркнул китайский лидер

Редакция сайта ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин © AP Photo/ Ng Han Guan

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Команды переговорщиков Китая и США должны как можно устранить торговые разногласия между Пекином и Вашингтоном и тем самым дать надежную опору экономикам двух стран и всего мира. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Пусане.

"Команды обеих стран должны как можно скорее детализировать и финализировать последующую работу, поддерживать и реализовывать консенсус, и, добившись реальных результатов, дать успокоительную пилюлю экономикам Китая, США и всего мира", - приводит его слова агентство Xinhua.