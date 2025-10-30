Чистая прибыль Fix Price в III квартале снизилась на 30,1%

Выручка выросла на 5,4%, до 83,085 млрд руб.

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль ретейлера Fix Price в третьем квартале 2025 года по МСФО снизилась на 30,1% в годовом сопоставлении и составила 4,19 млрд руб., сообщает компания.

Показатель EBITDA снизился на 1,6%, до 12,083 млрд руб., выручка выросла на 5,4%, до 83,085 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 5% против 7,6% в 2024 году.

В третьем квартале группа продемонстрировала рост сопоставимых продаж на 1,2% благодаря увеличению среднего сопоставимого чека (+5,3% в годовом исчислении).

Чистая прибыль за девять месяцев снизилась на 31,4%, до 10,365 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли составила 4,4% против 6,6% годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 6,3% - до 32,63 млрд руб., рентабельность составила 13,7% против 15,3% годом ранее. Выручка увеличилась на 4,6% - до 237,6 млрд руб.

Fix Price - российская сеть магазинов фиксированных цен. По состоянию на 30 сентября 2025 года управляла 7614 торговыми точками в России и других странах, а также 13 распределительными центрами, охватывающими 81 регион РФ и девять других стран. В 2024 году выручка компании составила 314,9 млрд руб., EBITDA - 53,1 млрд руб., а чистая прибыль - 22,2 млрд руб. по МСФО.