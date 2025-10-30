США приостановят на год меры против судостроительной отрасли Китая

Пекин ответит симметрично, сообщили в Минкоммерции республики

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. США по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа приостановят на один год реализацию мер против судостроительной отрасли Китая, а Пекин ответит симметрично. Об этом сообщило Минкоммерции КНР.

Со своей стороны Китай приостановит реализацию своих контрмер против США на один год после вступления в силу приостановки со стороны Соединенных Штатов, заявило ведомство.

В апреле офис американского торгового представителя сообщил, что США вводят портовый сбор с судов китайского производства, который начнет взиматься с октября и будет постепенно повышаться в течение следующих трех лет. 14 октября в КНР в качестве ответа на аналогичные меры Вашингтона вступило в силу решение о специальных портовых сборах с судов под флагом Соединенных Штатов - как принадлежащих физлицам США, так и находящихся в эксплуатации у предприятий и прочих организаций, где американские граждане напрямую или косвенно имеют от 25% акций (право голоса, место в совете директоров), а также построенных в этой стране.