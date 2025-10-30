Shell за девять месяцев снизила производство СПГ на 6%

Показатель составил 20,6 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Shell за девять месяцев 2025 года снизила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до около 20,6 млн тонн, говорится в отчете компании.

Так, в первом квартале Shell произвела 6,6 млн тонн СПГ, во втором - 6,7 млн тонн, в третьем - 7,3 млн тонн. Рост в третьем квартале произошел в основном из-за снижения объема ремонтных работ и постепенного запуска проекта LNG Canada.

Продажи СПГ Shell за девять месяцев выросли на 6%, составив 53,14 млн т. В первом квартале 2025 года объем продаж СПГ составил 16,49 млн тонн, во втором - 17,77 млн тонн, в третьем - 18,88 млн тонн.

Прогноз по выпуску СПГ на четвертый квартал - 7,4-8 млн т.

Ранее Shell заявляла о планах укрепить свое положение на рынке СПГ и наращивать его производство на 4-5% ежегодно до 2030 года.