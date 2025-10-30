Металлургические компании получили отсрочку по акцизу на жидкую сталь и НДПИ

Мера распространяется на платежи, срок уплаты которых приходится на период с сентября по ноябрь 2025 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство России отсрочило для предприятий черной металлургии сроки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду. Соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"Правительство перенесло срок уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых на железную руду для предприятий отрасли черной металлургии. <…> Сроки таких платежей продлены до 1 декабря 2025 года включительно", - сказано в сообщении.

Мера распространяется на платежи, срок уплаты которых приходится на период с сентября по ноябрь 2025 года. Как уточнили в пресс-службе, такое решение позволит компаниям отрасли высвободить оборотные средства, что окажет дополнительную поддержку их операционной деятельности и инвестиционным проектам.

Акциз на жидкую сталь действует в России с 2022 года.