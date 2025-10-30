"Лукойл" получил предложение от Gunvor о приобретении зарубежных активов

Стороны уже согласовали основные условия сделки

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Лукойл" получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Стороны уже согласовали основные условия сделки, говорится в сообщении "Лукойла".

"ПАО "Лукойл" сообщает о получении от Gunvor Group Ltd. предложения о приобретении Lukoil International GmbH (100% дочернего общества ПАО "Лукойл", владеющего зарубежными активами группы "Лукойл"). Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами. ПАО "Лукойл" со своей стороны акцептовало предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями", - отмечается в сообщении.

Продажа Lukoil International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против "Лукойла" и его дочерних обществ, пояснили в компании.