Gunvor Group Ltd. предложил "Лукойлу" купить 100% Lukoil International GmbH

"Лукойл" акцептовал предложение международной нефтетрейдинговой компании

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Лукойл" получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение купить ее активы за рубежом. По условиям сделки, Gunvor Group Ltd. выкупит 100% Lukoil International GmbH, владеющей зарубежными активами российского нефтедобытчика.

Как говорится в сообщении "Лукойла", стороны основные условия сделки уже согласованы, российская компания акцептировала сделку, отказавшись от переговоров с другими потенциальными покупателями. Причиной продажи в компании назвали введение "отдельными государствами ограничительных мер".