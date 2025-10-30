Минэнерго ждет, что конкурс на строительство 1 ГВт генерации в Сибири состоится

Министерство рассчитывает, что энергокомпании примут в нем участие

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает, что конкурсный отбор на строительство 1,05 ГВт генерации в Сибири состоится и энергокомпании примут в нем участие. Об этом заявила замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Ольга Арутюнова.

"Будет проведен еще один отбор дополнительно к уже отобранным 1 300 МВт, будет проводиться отбор еще на 1 050 МВт. Это как раз территория Забайкалья, Бурятии, Иркутской области. Забайкалье и Бурятия у нас относятся к Дальневосточному федеральному округу, там у нас предполагается, что уже есть потенциальные инвесторы, которые придут на конкурс. Поэтому мы рассчитываем на то, что этот конкурс у нас, в отличие от конкурса, который проводился в Приморском и Хабаровском крае, все-таки с высокой вероятностью состоится и проекты будут отобраны", - сказала она.