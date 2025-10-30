Чистый убыток Volkswagen в третьем квартале составил €1,072 млрд

Прибыль автопроизводителя за девять месяцев снизилась более чем на 60%

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Чистый убыток германского автомобильного гиганта Volkswagen в третьем квартале составил €1,072 млрд. Годом ранее компания зафиксировала прибыль в размере €1,56 млрд, говорится в сообщении концерна.

За первые девять месяцев прибыль автопроизводителя в целом снизилась более чем на 60% - с €8,8 млрд до €3,4 млрд. Среди причин называются кризис в дочерней компании по производству спортивных автомобилей Porsche, а также пошлины США.

В то же время компания отметила небольшой рост продаж и выручки: за первые девять месяцев выручка увеличилась на 0,6%, до €239 млрд, а объем поставок вырос на 1,2%, до 6,6 млн автомобилей. Вместе с тем долгое время испытывавший трудности основной бренд Volkswagen смог добиться улучшения показателей. Этому способствовала программа сокращения расходов, в рамках которой были запланированы сокращения десятков тысяч рабочих мест. Операционная рентабельность продаж за девять месяцев выросла до 2,3%.

В третьем квартале было продано 2,2 млн автомобилей всех брендов концерна, что на 1% больше, чем годом ранее. Это в первую очередь обусловлено значительным ростом продаж электромобилей и хорошими показателями дочерних компаний koda и Seat.

Ранее сообщалось, что прибыль германского производителя спортивных и люксовых автомобилей Porsche упала за три квартала текущего года по сравнению с годом ранее на 95,9% и составила всего €114 млн. Только в третьем квартале потери концерна оцениваются в €967 млн. Операционная прибыль за девять месяцев составила €40 млн, что на 99% ниже показателя годичной давности (около €4 млрд). По оценке экспертов, трудности Porsche связаны в том числе с резким изменением будущей стратегии концерна.

Ранее Volkswagen отметил, что его прибыль во втором квартале текущего года упала более чем на треть (36,3%) по сравнению с годом ранее и составила €2,29 млрд. Германская автомобилестроительная индустрия переживает острый кризис, что связано в том числе с обострением торговых отношений между Китаем и Евросоюзом, а также между США и ЕС.