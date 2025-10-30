Импорт российского СПГ в ЕС вырос на 7% в первой половине 2025 года

Общий объем в январе - июне достиг 73,1 млрд куб. м

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европейский союз увеличился на 7% в первой половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на данные американского Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA).

Согласно данным исследования, российский СПГ составляет 16% от всего объема импортируемого в ЕС сжиженного газа. Общий объем импорта СПГ в странах Евросоюза в январе - июне достиг 73,1 млрд куб. м, пишет портал. При этом совокупные расходы ЕС на закупку СПГ составили €30,4 млрд, из которых €16,8 млрд пришлись на поставки из США и €4,5 млрд - из России, указывает EUobserver.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха сообщила, что ЕС стал крупнейшим покупателем СПГ российского происхождения на фоне включения в 19-й пакет санкций поэтапного запрета импорта СПГ из РФ.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в 4,6 раза за три года за счет увеличения цен. До 2022 года на российский газ приходилось 40% от общего импорта этого энергоносителя в ЕС, к 2023 году его доля снизилась до примерно 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало недовольство Брюсселя.