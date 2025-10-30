Rutube в 2026 году запустит рекламную платформу

В холдинге сообщили, что она даст рекламодателям самостоятельно создавать кампании на площадке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Rutube готовится к запуску собственной рекламной платформы. Она позволит рекламодателям самостоятельно создавать кампании на площадке и управлять ими, сообщили в пресс-службе видеохостинга.

"Собственная рекламная платформа станет шагом к технологической независимости Rutube и откроет новые возможности для монетизации. Сервис позволит брендам, авторам и агентствам самостоятельно размещать рекламу и настраивать показ под свои задачи - от медийных охватов и продвижения мобильных приложений до генерации лидов и продаж на маркетплейсах", - говорится в сообщении.

Эффективность кампаний также увеличится за счет использования моделей машинного обучения, которые будут оптимизировать показы под цели бизнеса.

"В прошлом году мы перезапустили наш рекламный бизнес, создали ряд продуктов для рекламодателей. Наша выручка от рекламы за год выросла в четыре раза, и мы рассчитываем, что рост продолжится. Создание собственной рекламной платформы - это большой шаг для еще более глубокого развития рекламного направления. Мы предложим рекламодателям самостоятельное управление рекламным инвентарем с большим охватом и по всем платформам (web, приложение и smart tv), наиболее востребованный брендами формат - instream рекламу, а также глубокое знание о пользователях в контексте их потребления различных типов видеоконтента. Подобное сочетание инвентаря и компетенций делает наше предложение очень редким на рынке, и мы верим в его востребованность", - отметил генеральный директор "ГПМ проекты" (входит в холдинг "Газпром-медиа") Сергей Стамболцян.