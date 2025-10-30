Китай скорректирует контрмеры по некоторым американским пошлинам

В Минкоммерции КНР отметили, что Пекин и Вашингтон согласились продолжить меры по продлению некоторых тарифных исключений

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Китай будет корректировать контрмеры в отношении введенных США пошлин на китайские товары. Об этом говорится в сообщении Минкоммерции КНР по итогам контактов представителей двух стран по торговым вопросам в Куала-Лумпуре.

"США отменят введенные в отношении китайских товаров (включая товары из специальных административных районов Сянган и Аомэнь) так называемые фентаниловые пошлины в размере 10%. Действие введенных в отношении китайских товаров (включая товары из специальных административных районов Сянган и Аомэнь) ответных пошлин в размере 24% будет приостановлено еще на один год. Китайская сторона соответствующим образом скорректирует контрмеры в отношении вышеупомянутых пошлин США. Обе стороны согласились продолжить меры по продлению некоторых тарифных исключений", - указали в ведомстве.