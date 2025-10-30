Турция продолжает сотрудничать с РФ и Азербайджаном в сфере природного газа

Страна обеспечивает не только свои собственные нужды, но также стала и энергетическим центром региона, отметил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что с 2016 года республика пятикратно увеличила потребление природного газа и продолжает активно сотрудничать с РФ и Азербайджаном в газовой сфере.

"Добыча газа - это еще одна важная тема. Газ остается очень важным для нашей энергетики. Сейчас миллионы наших домохозяйств, а также промышленность используют его. Мы продолжаем сотрудничать с Россией и Азербайджаном в газовой сфере. С 2016 года мы увеличили в пять раз использование газа. Турция обеспечивает не только свои собственные нужды, но также стала и энергетическим центром региона. Мы обеспечиваем поставки как на Запад, так и на Восток", - сказал Байрактар на открывшемся в Стамбуле Веронском Евразийском экономическом форуме. Организатором форума выступает итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", он проходит при поддержке Фонда Росконгресс.

Говоря о добыче газа в Турции, Байрактар отметил, что его страна "активно развивает различные проекты в этой сфере". "Например, продолжается разработка месторождения Сакарья в Черном море. Запасы там оцениваются в 785 млрд куб. м. И уже скоро наша ежедневная добыча там достигнет 40 млн куб. м", - сообщил министр.

Коснувшись добычи нефти в Турции, он сказал, что "на нефтяном месторождении Габар сейчас добывается уже 80 тыс. баррелей в сутки". "Все эти проекты укрепляют независимость Турции в области энергетики, представляют возможности для инвесторов и создает перспективы для региональных партнерств", - отметил Байрактар.

Он сообщил, что "в Турции разработан план действий в сфере энергоэффективности". "До 2030 года мы сократим на 16% потребление энергии и сократим выбросы углекислого газа на 100 млн тонн. Все это не только сократит выбросы, но и создаст тысячи новых рабочих мест и повысит наши конкурентные позиции. Мы инвестируем в развитие профессионалов, сотни студентов сейчас учатся за рубежом по специальностям в атомной энергетике, в возобновляемой энергетике".

Подобные меры, по словам Байрактара, "делают Турцию привлекательной для инвестиций, потому что она обеспечивает выход на множество рынков и становится энергетическим, торговым и инновационным хабом в регионах от Центральной Азии до Европы, от Средиземноморья до Африки".