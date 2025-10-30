Выручка "Мать и дитя" в III квартале выросла на 40,3%

Она составила 11,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Выручка группы компаний MD Medical, управляющей сетью клиник "Мать и дитя", по итогам июля - сентября 2025 года увеличилась на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 11,6 млрд рублей, сообщает компания.

Сопоставимая выручка (LFL) группы возросла на 16,3% - до 9,6 млрд рублей. Выручка московских госпиталей выросла на 18,9% - до 4,8 млрд рублей, региональных - на 37,7%, до 3,1 млрд рублей. Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области увеличилась на 30,1%, до 1 млрд рублей, в регионах - в 2,3 раза, до 2,6 млрд рублей.

Денежные средства на балансе группы на конец третьего квартала 2025 года составили 3,79 млрд рублей. Общий объем капитальных затрат за отчетный период составил 662 млн рублей.

По итогам девяти месяцев 2025 года выручка MD Medical увеличилась на 28,4% в годовом сравнении - до 30,87 млрд рублей, сопоставимая выручка (LFL) - на 15,6%, до 27,78 млрд рублей. Выручка московских госпиталей выросла на 17,1%, до 13,9 млрд рублей, региональных - на 28,1%, до 8,2 млрд рублей. Выручка амбулаторных клиник в Москве и Московской области возросла на 26,8%, до 2,9 млрд рублей, в регионах - на 69,3%, до 5,7 млрд рублей.

Общий объем капитальных затрат за девять месяцев составил 2,02 млрд рублей.

ГК MD Medical является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Компания объединяет 87 медицинских учреждений, в том числе 14 многопрофильных госпиталей и 73 амбулаторные клиники с присутствием на территории 35 регионов РФ. В 2024 году выручка группы составила 33,1 млрд рублей, EBITDA - 10,7 млрд рублей. Обыкновенные акции компании торгуются на Московской фондовой бирже.