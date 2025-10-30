Патрушев: калининградская верфь инновационно решает инженерные задачи

Глава Морской коллегии вручил коллективу завода "Янтарь" государственную награду

КАЛИНИНГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Калининградский судостроительный завод "Янтарь" трудится над формированием нового облика Военно-морского флота (ВМФ) РФ, демонстрируя при этом инновационный подход к решению сложных инженерных задач. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

"Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" уже 80 лет является одним из ведущих предприятий судостроительной отрасли России, а его производственный и технический потенциал позволяют выполнять заказы любой сложности", - отметил он на церемонии вручения государственной награды трудовому коллективу завода.

"Калининградская верфь и сейчас продолжает трудиться над формированием нового облика Военно-морского флота, демонстрируя при этом инновационный подход к решению сложных инженерных задач и смелость конструкторской мысли", - указал глава Морской коллегии.

По его словам, благодаря самоотверженному труду нескольких поколений заводчан для отечественного ВМФ и зарубежных военно-морских сил было построено более 670 современных боевых кораблей и гражданских судов различных классов и назначений.

"На сегодняшний день в постройке находятся пять гражданских и четыре военных заказа", - уточнил Патрушев.

За годы работы было освоено строительство судов из алюминиевых сплавов, машиностроение и металлообработка, судоремонт и модернизация судов, изготовление металлоконструкций, резюмировал он.